Hoe is het nu met...? Brandon Walsh uit Beverly Hills

Mening tienermeisje had in de jaren ‘90 wel een oogje op hem: Jason Priestley. In 1990 werd hij gekozen om Brandon Walsh te spelen in de tienersoap Beverly Hills, 90210. De show kreeg wereldwijde bekendheid en populariteit en maakte van Priestley een tieneridool. In de serie had Brandon een tweelingzus Brenda, zij waren de kinderen van Jim en Cindy Walsh. Na een baanpromotie van Jim verhuisde het gezin in 1990 naar Beverly Hills, waar Brandon en Brenda zich inschreven bij de plaatselijke West Beverly Hills High School, waar ze allerlei avonturen beleefden.