Hoe is het nu met...? Doodgemepte Tippi Wan uit Gooische Vrouwen

Ze mag weer, na maanden ‘coronathuis’ te hebben gezeten. ,,Wat een rampzalig jaar”, verzucht ze. Maar goed nieuws dus: begin september gaat Murder Balled de Musical in première, waarmee Cystine Carreon twee maal per avond haar opwachting maakt. En ruwe off-Broadway-hit met rockmuziek, volledig ‘doorgecomponeerd’ zoals dat in vaktermen heet, vertelt de actrice. ,,Het hele verhaal wordt verteld vanuit muziek en zang. Er zitten geen gewone dialogen in.”



Want ja, Carreon is nog altijd aan de bak als actrice. Of zoals ze zelf omschrijft: ,,Ik ben nog heel actief, maar niet zo in the picture als in de hysterische tijd met Gooische Vrouwen.” In die hitserie, bedacht door Linda de Mol, verscheen ze in het eerste seizoen als au pair Tippi Wan. Een gastrol, was de bedoeling. ,,Maar Tippi Wan wist haar stempel er zo op te drukken, dat ze een begrip werd. Ook al had ze alleen korte scènes en weinig tekst, haar verhaallijn was leuk en belangrijk”, vertelt Carreon. Het karakter kan niet meer in de huidige tijdsgeest, meent ze. Te stereotiep. ,,In die tijd was het mogelijk, vijftien jaar geleden alweer.’’ Zelf kijkt ze nu ook anders naar het personage. ,,Als ik zo’n rol nu zou moeten doen, zou ik daar anders tegenover staan en zou ik het waarschijnlijk niet doen.’’