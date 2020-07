Hoe is het nu met...? Hartendief Rob Lowe

Rob Lowe (56) had net zo’n glansrijke carrière kunnen hebben als zijn generatiegenoot Tom Cruise (58). Alles zat hem mee om een grote filmster te kunnen worden: hij had het vereiste verleidelijke uiterlijk, het acteren zat hem in het bloed en hij was populair bij veel vrouwen, die alleen om zijn vermelding op de titelrol naar de bioscoop gingen. Zijn grootste filmhit was St. Elmo’s Fire.



Maar het ging behoorlijk mis. In 1989, ver voor het #MeToo-tijdperk, kwam Lowe, toen een gevierd en veelbelovend acteur, in opspraak nadat een videoband was uitgelekt waarop te zien was hoe hij seks had met twee vrouwen. Een van hen was 16 jaar. Het vond plaats tijdens een conventie van de Democratische Partij. De moeder van de tiener sleepte Lowe voor de rechter.



De acteur verklaarde dat hij er geen idee van had gehad dat het meisje minderjarig was. Maar het was meteen gedaan met zijn populariteit en voor veel filmproducenten was de acteur van de ene op de andere dag niet meer zo profijtelijk om mee te werken als voorheen.