Hoe is het nu met...? Peter de Koning van Het is altijd lente

hoe is het nu met...?Waar zijn ze gebleven? Sterren van toen die uit de schijnwerpers zijn verdwenen. Vandaag Peter de Koning, die de lente in de ogen van de tandartsassistente bezong in zijn hit van 1995.

Het was een eendagsvlieg die instant vrolijk maakte: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente. De jongere generatie zal het niet zoveel zeggen, maar wie in 1995 de radio aanzette, kon er niet omheen en neuriede het liedje de rest van de dag.

De ‘schuldige’ was Peter de Koning (nu 61 jaar), zanger uit Vlaardingen, die destijds al heel wat jaartjes in de muziek zat en eigenlijk niet zo bezig was van het al dan niet scoren van een hit. Hij begon op zijn 29ste met een opleiding aan het Conservatorium en schreef voor zijn eindexamen het liedje over de tandartsassistente, dat - hoppa - zo wekenlang in de top tien van de hitparades stond. Met alle spotlights die erbij hoorden. ,,Ik heb toen in heel korte tijd veel radio en tv gedaan, maar ik ben er niet rouwig om dat ik verder totaal onbekend ben gebleven”, zegt De Koning telefonisch vanaf de camping - de tent staat net, de voetjes kunnen omhoog.

Een zanger die niet hunkert naar de hits? Da’s heus niet zo gek, zegt De Koning, want hij heeft vóór en ná Tandartsassistente altijd kunnen leven van de muziek, zónder het gedoe dat daarbij komt kijken als je uitgroeit tot een beroemdheid. ,,Mensen denken dat je alleen kunt leven van een artiestenbestaan als je op tv komt, maar dat is niet waar. Ik treed met mijn driemansformatie De Flamingo’s zo'n 150 keer per jaar op, voor bedrijven en particulieren, en we zijn heel vrij. Promotie of tv hebben we niet nodig: het ene optreden leidt weer tot een ander en zo verder. We bepalen ons eigen repertoire - country, pop, jazz, blues, gekke eigen nummers - en we komen bij een optreden aan, pakken uit, spelen en gaan dan weer naar huis. Een idealer leven als muzikant bestaat eigenlijk niet.”

Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente komt zo nu en dan nog eens voorbij. Bij optredens van De Flamingo's, maar ook is hij talloze keren gevraagd om het liedje te vertolken bij bijscholingscursussen en congressen van tandartsen. ,,Mensen denken altijd dat ze origineel zijn”, zegt De Koning grijnzend. ,,Ik heb wel eens medelijden met de tandartsassistenten. Welke beroepsgroep heeft nou zo'n liedje?”

Hij speelt het nog altijd met plezier. ,,Boudewijn de Groot was op een gegeven moment klaar met enkele van zijn nummers, maar ik heb dat nooit gehad. Ik zit natuurlijk ook in een andere situatie en bovendien, het liedje is geen fantastische klassieker, maar ik schaam me er ook niet voor. Als ik het speel, zeggen mensen: ‘oh leuk! Van wie was dat ook alweer?’ Die gezichten als ik dan vertel dan het van mij was, daar geniet ik van. Het liedje is een hit geweest maar mensen hebben nooit echt een beeld van de zanger gehad.”

Van de tandartsassistente evenmin. Wie was zij? Voor wie schreef De Koning het? Gelach vanaf de camping. ,,Geloof jij dat Sinterklaas bestaat? Weet je, het doet er niet toe of ze echt is, in mijn hoofd bestaat ze. Ik hou wel van dat mysterieuze.”

