Hoe is het nu met...? Slater uit Saved by the Bell

Kuiltjes in de wangen, een uitblinker in vrijwel alle sporten en ontzettend populair op Bayside High: wie deze kenmerken leest, denkt waarschijnlijk direct aan Albert Clifford Slater uit Saved by the Bell. Slater, die in de serie vaak mot had met Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar) als het op het veroveren van meidenharten aankwam, heeft na zijn rol in de hitserie alles behalve stilgezeten. Hoe gaat het nu met acteur Mario López?



Lopez’ rol in de jaren 90-tienerserie legde hem bepaald geen windeieren. Hoewel hij vóór Saved by the Bell al op jonge leeftijd te zien was in onder meer a.k.a. Pablo. en de populaire sitcom The Golden Girls, bezorgde de rol van A.C. Slater hem pas echt succes. Nadat Saved by the Bell in 1993 aan een einde kwam, besloot Lopez zich ook aan de spin-off Saved by the Bell: The College Years te verbinden. Vijf jaar lang vervulde de inmiddels 47-jarige acteur die rol. Daarna sloeg hij zijn vleugels uit.



Die vleugels uitslaan, verliep aanvankelijk niet zoals López waarschijnlijk hoopte. Hij kreeg in 2006 een rol aangeboden in The Bold and the Beautiful en speelde daarin Christian Ramirez. Het personage sloeg echter niet aan en dus werd deze al na vier maanden uit de serie geschreven. Vlak daarna was hij te zien als kandidaat in het derde seizoen van Dancing with the Stars. López en zijn danspartner Karina Smirnoff, die destijds ook zijn vriendin was, eindigden op de tweede plek.



In de tussentijd pakte López allerlei klusjes aan om in de schijnwerpers te blijven staan. Hij was meermaals in series te zien waarin hij kleine rollen vertolkte en presenteerde diverse shows. In 2008 kreeg López een nieuwe, grotere klus aangeboden: het presenteren van de MTV-realityserie America’s Best Dance Crew. Dit hield hij drie jaar lang vol, maar ook dat avontuur kwam weer aan een eind. Ook daarna herpakte López zich weer: hij presenteerde onder meer X-Factor en sprak de stem in van de blije smurf in The Smurfs 2 en The Smurfs 3. Het mag duidelijk zijn: de acteur en presentator is geen opgever.



Tegenwoordig focust hunk Slater zich vooral op een gezonde levensstijl en is hij een soort fitness-goeroe geworden. Hij bracht killerbody-achtige boeken uit en is een fanatieke boxer. Vorig jaar kroop hij nog één keer in de huid van A.C. Slater voor een vervolg op de originele Saved by the Bell.



Op liefdesgebied heeft López overigens wel wat meer vastigheid. Hoewel hij in 2004 slechts twee weken getrouwd was met model en actrice Ali Landry, hertrouwde hij in 2014 met Courtney Mazza. Samen kregen ze een dochter en een zoon.