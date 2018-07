Hoe Kylie Jenner (20) een fortuin van 900 miljoen dollar opbouwde

Gevraagd naar haar geheime wapen, antwoordde Kylie eerder dat ze als Generatie Z-meisje veel - zo niet alles - te danken heeft aan de kracht van sociale media. De zeven fulltime en vijf part-time medewerkers van Kylie Cosmetics beseffen maar al te goed dat Kylies instagramaccount 110 miljoen volgers heeft. Tel daar nog 25 miljoen twitteraars bij op. ,,Het is een fantastisch platform. Ik heb heel gemakkelijk toegang tot mijn fans en mijn klanten'', aldus Kylie. Daar staat wel tegenover dat ze ongeveer elk uur via Instagram of Snapchat van zich moet laten horen. Welke lippenstift is hot? Met welke mascara krijg je de perfecte oogopslag?



Gelukkig voor de selfmade bijna-miljardair, die in februari beviel van dochter Stormi, is make-up haar passie. ,,Al op de basisschool droeg ik paarse oogschaduw'', vertelde Kylie eerder. ,,Ik voelde me er minder onzeker door en ik keek de hele dag naar tutorials op YouTube.''



Dat ze jaren later de cover van Forbes heeft gehaald, maakt haar dankbaar. ,,Ik kan niet geloven dat ik deze foto met jullie deel'', luidde het berichtje naar haar fanbase gisteren. ,,Dank jullie wel allemaal voor de erkenning. Ik ben zo gezegend dat ik elke dag kan doen waar ik dol op ben. Mijn droom is uitgekomen!''