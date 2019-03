Hoe Kylie Jenner de jongste ‘selfie-made’ miljardair ter wereld werd

Realityster. Dat was op haar tiende al het ‘beroep’ van Kylie, die toen voor het eerst opdook in Keeping up with the Kardashians. De dochter van Kris en Caitlyn Jenner hield er modellenwerk aan over, maar worstelde met de vraag wat ze echt met haar leven wilde doen.



De sleutel tot het antwoord was letterlijk dichtbij: haar lippen. Haar bekendste kenmerk maakte velen jaloers en inspireerde in 2015 nog een gevaarlijke challenge, waarbij mensen probeerden hun lippen te laten opzwellen. Jenners mond kreeg hulp van de plastisch chirurg, maar dat maakte haar fans niet uit: zij wilden er ook zo uitzien.



Een gat in de markt, dacht Kylie. Al voordat ze ging ondernemen, liet ze officieel een slogan vastleggen: ,,Kylie Lip Kits... voor de perfecte tuitmond’’. Twee jaar later, eind 2015, was Kylie Cosmetics geboren; opgezet met 250.000 dollar die de toen 18-jarige Jenner had verdiend met haar tv- en modellenwerk.



Ze liet er haar eerste product van maken; een setje matchende lipstick en lipliner met een prijskaartje van 29 dollar (ruim 25 euro). De eerste 15.000 exemplaren waren online binnen een minuut weg. In het eerste jaar verkocht Kylie in totaal voor 307 miljoen dollar (ruim 271 miljoen euro) aan make-up en inmiddels is haar onderneming ruim 900 miljoen dollar waard, schrijft Forbes.



