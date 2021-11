Hoe soundtracks perfect de toon zetten voor deze filmklassiekers

PodcastEen openingsscène is vrij letterlijk de toonzetter van de film. We worden geïntroduceerd aan de personages en hun verhaal, we leren de visuele stijl kennen én de muziek zet de sfeer. In deze podcast-soundtrackspecial ontdek je de mooiste en opvallendste openingsscènes uit de rijke filmgeschiedenis, vooral dankzij de muziek. Van Beauty and the Beast tot Mulholland Drive en van Alien tot Baby Driver.