Hoe twee 70+’ers een hit scoren met een show waarmee het Linda niet lukte

Het succes van De Slimste Mens en het miljoenenpubliek dat tegenwoordig klaar zit voor het programma ontstond niet zonder slag of stoot. Ook in België - waar de quiz oorspronkelijk vandaan komt - was het tv-spelletje niet meteen een monsterhit, maar na een redelijk bekeken eerste seizoen doorbrak de finale van het derde seizoen de voor onze Zuiderburen unieke grens van één miljoen kijkers. Wat veel mensen niet weten, is dat John de Mol toen besloot de spelquiz naar Nederland te halen naar zijn zender Talpa. In 2006 was het namelijk niet Philip Freriks die de presentatie in handen had, maar Johns zus Linda de Mol.



De zender had te kampen met tegenvallende kijkcijfers in de avond. De talkshow van Barend en Van Dorp wist op de late avond niet dezelfde scores bij Talpa neer te zetten als ze bij RTL deden. Met De Slimste Mens moest de kijker verleid worden om 's avonds toch te kiezen voor de zender van De Mol. Naar het eerste seizoen keken op het hoogtepunt zo'n 500.000 kijkers. Daarmee was het voor Talpa een bescheiden succes.



Het tweede seizoen, wederom met Linda aan het roer, bleef echter rond de 300.000 kijkers hangen. In het nieuwe jaar keerde De Slimste Mens dan ook niet meer terug, terwijl de zender - inmiddels met de naam Tien - ter ziele ging. De Vlaamse tv-hit leek in Nederland een vroegtijdige dood te zijn gestorven. Zeker toen RTL 4 nog een poging waagde met de kennisquiz. Onder leiding van Martijn Krabbé keken er zo'n 500.000 mensen, ook niet voldoende voor een vervolg.