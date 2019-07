Hoeveel kansen verdient een programma dat gewoon niet goed genoeg is?

De huidige lichting tv-makers zou de reacties van de Oranje Leeuwinnen na hun verloren finale eens goed moeten bestuderen. Ze kunnen namelijk heel wat leren van elf vrouwen plus een coach die op het hoogtepunt (of dieptepunt) van de teleurstelling, de wangen nog nat van de tranen, toch in staat waren om reëel naar hun eigen functioneren te kijken. Het was niet goed genoeg, punt. Kom daar eens om in tv-land, waar slechte kijkcijfers altijd de schuld zijn van de tv-criticus, het weer, de kijker, de lead-in, maar nooit van het programma zelf.



Peter van der Vorst begon er dit weekend weer over in Boulevard, dat Zomer met Art ‘een kans verdient’ van de kijker. Kom op Peter, ik heb je hoog zitten en geloof in je als programmadirecteur, maar hoeveel kansen moet de kijker een programma geven dat niet klopt? Het is niet alleen de weinig interessante inhoud maar ook de presentator, die nu al drie weken acteert talkshowhost te zijn, inclusief de opgetrokken wenkbrauw die hij heeft overgehouden van Wie is de Mol?



De kijker is niet gek, sterker, die heeft altijd gelijk. Die gaat geen uur van zijn avond opofferen aan een slecht programma als er betere alternatieven zijn, inclusief Netflix en zijn bed. Het is mooi als tv-bazen in een programma geloven en het de kans geven om te groeien en beter te worden. Dat van de kijker eisen, kon misschien in 1986, toen er nog twee zenders waren, maar niet meer in 2019. Geloof me, er wordt zeker bij de commerciëlen geen programma ongetest de zender op geslingerd. Als een pilot dan al niet goed genoeg is, moet je als makers maatregelen nemen in plaats van de redenatie omdraaien en de bal bij de kijker leggen.