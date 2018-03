Hoeveel sterren krijgen de nieuwe albums van deze week?

Intiem, fijnzinnig of gezellig; het blijven betekenisloze begrippen in het vocabulaire van het Britse Editors. Ook het zesde album van de synthesizerrockgroep is duister, rauw en bij vlagen overdonderend. Violence is het meest elektronische Editors-album tot nog toe, maar die geleidelijke transformatie past prima bij de permanente gezwollenheid van de groep. Sleutelsong is het majestueuze, Muse-achtige Hallelujah (So Low) : beginnend met eenvoudige elektrobeat zwelt die langzaam aan tot een geluidsorkaan die minstens code geel waard is. Daarnaast zijn er prettig melodieuze rockers als Cold en Magazine . En de pure elektronica van het sinistere titelnummer. Alleen de dansvloerpop van Counting Spooks is echt misplaatst. Eén ballad kent Violence : het diep donkere No Sound but the Wind , dat de band al jaren live speelt. Een fraai rustpunt op een verder gewelddadig goede plaat. – Stefan Raatgever

Hij staat in de Top 2000 met zijn subtiele cover van Dancing on My Own van de Zweedse zangeres Robyn. Calumn Scott zong zijn versie voor het eerst tijdens zijn auditie bij Britain’s Got Talent, waarin hij in 2015 uiteindelijk zesde werd. Dat Scott (29) onmiskenbaar talent heeft, bewijst zijn debuutalbum Only Human, dat comfortabel meedrijft met de laatste hitparadetrends. Het bevat al te clichématige liefdesliedjes als You Are the Reason en Come Back Home, maar ook energieke popsongs als If Our Love is Wrong en Give Me Something. Iets meer eigenheid en Scott overleeft de onvermijdelijk post-talentenjacht-kater. – Stefan Raatgever