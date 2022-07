Hoger beroep van rapper Murda in Turkije dient in najaar

update Veroordeel­de rapper Murda hoeft niet te vrezen voor uitleve­ring aan Turkije

De Nederlands-Turkse rapper Murda, echte naam Önder Doğan, is door de Turkse rechter veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel, omdat hij in enkele nummers ‘mensen aanmoedigde om drugs te gebruiken’. Omdat dat in Nederland niet strafbaar is, hoeft hij niet te vrezen voor uitlevering.

