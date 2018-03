Hollywood valt over Terry Gilliam heen na #MeToo-uitspraken

Gilliam werd gevraagd naar zijn mening over #MeToo en Harvey Weinstein, de gevallen filmproducent die tientallen vrouwen lastig viel, aanrandde en in sommige gevallen zelfs zou hebben verkracht. Volgens Gilliam zijn er veel onschuldige slachtoffers gevallen sinds er meer aandacht is voor beschuldigingen van intimidatie en misbruik in allerlei bedrijfstakken, waaronder de filmindustrie.

Weinstein is volgens Gilliam een 'monster', maar de vrouwen die door hem getraumatiseerd werden hebben boter op hun hoofd, aldus de regisseur. ,,Harvey heeft de deur voor een paar mensen geopend, een nacht met Harvey - dat is de prijs die je betaalt."

Sommige mensen - vrouwen - hebben de vruchten geplukt van een (seksuele) ontmoeting met Weinstein, vindt Gilliam. ,,Dit waren volwassenen; we praten over volwassenen met heel veel ambities."

De uitspraken van Gilliam worden hem door veel mensen niet in dank afgenomen. Judd Apatow, regisseur van onder meer Trainwreck, noemt zijn woorden 'idioot en gevaarlijk'. ,,Hij was niet in die kamers. Hij weet niet hoe agressief en gewelddadig en eng [Weinstein] was'. ,,Van dit interview keert mijn maag om", twittert actrice Ellen Barkin. Komiek Sarah Silverman vindt dat Gilliam les moet krijgen in empathie.