Hollywoodlegende Olivia de Havilland (101) stapt naar de rechter

Inegriteit

Dinsdag staat La de Havilland dus opnieuw voor die rechtbank maar nu komt ze op voor ‘de bescherming van haar integriteit’. Het icoon is ziedend op de productiemaatschappij FX Network die haar vorig jaar opvoerde (ze wordt gespeeld door Catherine Zeta-Jones) in een miniserie: ‘Feud: Bette and Joan’. Die gaat over de beruchte en knallende ruzies tussen de Hollywoodsterren Bette Davis (hier gespeeld door Susan Sarandon) en Joan Crawford (Jessica Lange). In de serie worden zogenaamd allerlei tijdgenoten opgevoerd en zegt De Havilland bepaald onaardige dingen over mede-actrices. Onder degenen die ervan langs krijgen ook haar eigen zus, de dwarse Joan Fontaine, die ze een ‘bitch’noemt. Hoewel ze haar zus ook in het echt haatte zei de echte De Havilland dat ze het woord ‘bitch’ nooit tegen Joan zou gebruiken. Zelf prefereerde ze in een biografie de term ‘drakenvrouw’ voor haar zus.