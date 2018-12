Hollywoodregisseur Penny Marshall (75) overleden

Penny Marshall, die als eerste vrouwelijke regisseur een film maakte die meer dan 100 miljoen dollar opbracht in de VS, is maandag in Los Angeles overleden. Dat maakte haar agent dinsdag (lokale tijd) bekend. Marshall stierf op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van diabetes.

Marshall werd in de jaren 70 bekend als actrice door haar hoofdrol in de succesvolle komedieserie Laverne & Shirley, die mede was bedacht door haar broer, regisseur Garry Marshall. Ze regisseerde meerdere afleveringen van de serie en maakte in 1986 haar regiedebuut in de filmwereld met Jumpin Jack Flash, met in de hoofdrol komiek en actrice Whoopi Goldberg.

Die film was geen commercieel succes, maar Marshall schreef al snel geschiedenis met Big uit 1988, waarin Toms Hanks de hoofdrol vertolkte. Het was voor het eerst in dat een film met een vrouwelijke regisseur meer dan 100 miljoen dollar opbracht. Ook opvolger Awakenings, met Robert De Niro en Robin Williams, deed het goed en kreeg drie Oscarnominaties.

Twee jaar later volgde basketbalfilm A League of Their Own, waarin opnieuw Hanks te zien was, naast onder meer Madonna. Mark Wahlberg kreeg in 1994 zijn eerste filmrol van Marshall, in Renaissance Man. ,,Zonder haar steun zou ik niet zijn waar ik nu ben", twitterde de acteur in een reactie op het overlijden van de regisseur.