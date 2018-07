'Holy moly!' Freek Vonk ontdekt zeer zeldzame slangensoort

De bioloog spreekt in een filmpje dat hij zelf verspreidde vanaf zijn vakantieadres van een 'onwijs mooi en schitterend' slangetje. Volgens Vonk gaat het om een soort van de Australische gifslang die de Australiërs 'Bandy-bandy' noemen: cobra-achtige gifslangen die veel onder de grond leven en jagen op andere soorten slangen.



Vonk vond het dier al in 2014 toen hij in Australië was voor opnames van Freeks Wilde Wereld. ,,Na een schitterende dag op het water meerden we aan in Weipa, Noord-Australië. Moe en voldaan liep ik terug naar mijn Landcruiser toen ik ineens, vanuit het niets, een klein wit-zwart slangetje voor mijn voeten zag liggen.'' Vonk had direct door dat het beestje niet hoorde voor te komen in dat deel van Australië. ,,Ik was dus meteen geïntrigeerd en stortte me met een team van wetenschappers op de vraag of ik inderdaad een nieuwe slangensoort had ontdekt.''