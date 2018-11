Hoofdrol voor Britse topactrice in Nederlandse CATS

Jenna is een van de meest ervaren musicalactrices van Engeland. Ze speelde onder meer hoofdrollen in musicals als Mamma Mia!, Street of Dreams, ze was Dorothy in The Wizard of Oz en was te zien in Peter Pan, Boogie Nights en 20th Century Boy. Ook is Jenna de enige zangeres ter wereld die alle drie de vrouwelijke hoofdrollen in de musical We Will Rock You heeft vertolkt. Sinds haar tiende jaar staat ze op het podium en ze speelde toen al in Annie.