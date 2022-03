Hoofdrolspeelster West Side Story niet uitgenodigd bij uitreiking Oscars

Toen volgers verbluft reageerden, legde ze uit: ,,Ik heb alles geprobeerd maar het ziet ernaar uit dat het niet gaat gebeuren. Ik zal West Side Story toejuichen vanaf de bank en ben trots op het werk dat we drie jaar geleden zo onvermoeibaar hebben verzet. Ik hoop dat er nog een lastminute wonder gebeurt en ik bij de viering aanwezig kan zijn, maar hey, soms gaat het nu eenmaal zo. Dank voor alle shock en woede, ik ben ook teleurgesteld maar het is oké.’’

Het verhaal werd door veel media opgepikt. Zegler reageerde daarom nogmaals, deze keer op Twitter. ,,Mijn hemel mensen! Ik waardeer alle support, echt waar. We leven in zo’n ongekende tijd en er gebeurt achter de schermen heel veel om ‘movie magic’ te laten gebeuren. Dat geldt voor filmproducties (zoals degene waar ik nu aan werk in Londen) en voor awardshows. Dus laten we dat proces respecteren, dan ga ik nu even van mijn telefoon af.’’