Hoofdrolspeler stopt na vierde seizoen met Sex Education: ‘Afscheid genomen’

Hoewel een vijfde seizoen van de populaire Netflixserie Sex Education nog niet officieel is aangekondigd, zal een bekend gezicht in ieder geval niet terugkeren. Emma Mackey, die de rol van Maeve Wiley speelt, stopt na de vierde reeks.

,,Seizoen vijf? Ik heb vorige week net seizoen vier afgerond”, vertelde Mackey in een interview met RadioTimes. ,,Ik denk niet dat ik te zien zal zijn in het vijfde seizoen. Ik heb afscheid genomen van Maeve.” De actrice had eerder al onthuld dat ze een stapje terug zou doen in het vierde seizoen van Sex Education. Zo zou haar personage in de reeks niet meer zo overheersend zijn. ,,Er zijn meer personages, dus ik ben niet meer zo consequent te zien”, aldus Mackey.

Mackey is niet de enige Sex Education-ster die na het vierde seizoen de reeks verlaat. Ncuti Gatwa, die ook samen met Mackey speelt in Greta Gerwig’s Barbie, heeft ook afscheid genomen van zijn personage Eric. ,,Laatste dag. Laatste keer. Bedankt voor alle lessen en voor alle kracht”, deelde hij eerder deze maand via Instagram. In 2020 won Gatwa een Gouden Roos voor zijn acteerprestatie in de reeks.

Het vierde seizoen van Sex Education is waarschijnlijk later dit jaar te zien op Netflix. Asa Butterfield speelt wederom Otis, Gillian Anderson is te zien als zijn moeder Jean en ook Ncuti Gatwa, die de rol van Eric speelt, zit erin. De serie gaat over het leven van de puberjongen Otis en zijn moeder die sekstherapeute is.

De populaire Netflix-hit kreeg in het verleden al talrijke lovende kritieken. De serie werd voornamelijk geprezen voor de verfrissende en vrouwvriendelijke manier waarop het coming-of-age-verhaal werd gebracht. Het eerste seizoen, dat in 2019 uitkwam, was binnen een maand al meer dan 40 miljoen keer bekeken.

