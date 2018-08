Hoog tijd voor 100 procent Ilse DeLange

interviewNa bijna vijf jaar als Common Linnet brengt Ilse DeLange (41) morgen weer een solo-album uit. ,,Het is weer even tijd voor mezelf.’’

Ze heeft haar nieuwe album naar zichzelf vernoemd. Na een Songfestivaldeelname met Calm After the Storm, twee albums en een serie Europese optredens met de countryformatie is DeLange terug bij haar solowerk. Precies in het jaar dat ze de twintigste verjaardag van haar debuutplaat World of Hurt viert.

Waarom is dit het juiste moment om weer solo te gaan?

,,Vooral vanwege het jubileumjaar. Ik wil die twintig jaar graag vieren met nieuwe muziek. Dat heb ik mijn mede-Linnets al vroeg verteld. Ze wisten waar ze aan toe waren. Mijn loopbaan heeft zich altijd langs twee sporen voltrokken: de roots en country, die we ook met de Common Linnets speelden, de pop. Die vrolijke, kleurrijke en energieke kant mag wel weer op de voorgrond komen.’’

Klopt het dat begin volgend jaar alweer een countryplaat staat gepland?

,,Ik heb behalve dit nieuwe album nog veel meer nieuwe muziek af. In de Ziggo Dome ga ik daar op 2 februari zeker wat van spelen. Maar wat dat is, laat ik nog eventjes mysterieus.’’

Kun je na de internationale contacten met de Common Linnets ook met dit album makkelijker naar het buitenland?

,,Natuurlijk probeer ik dat podium vast te houden, maar het is zeker niet zo dat ons succes in Duitsland een-op-een betekent dat het solo ook losgaat. Maar de wil is er aan mijn kant zeker.’’

Volledig scherm © ANP Kippa

Je hebt het al twintig jaar over internationaal doorbreken. Heeft de reeks Europese concerten met de Common Linnets die ambitie vervuld?

,,Heel erg, ja. Met de Linnets in de tourbus was alles wat ik ooit graag wilde. 's Ochtends zo’n stad binnenrijden in de wetenschap: vanavond spelen we hier. Ultiem geluk vind ik dat. Daar droomde ik van toen ik in de muziek begon.’’

In hoeverre ben jij nog dat meisje dat ruim twintig jaar terug aan het begin van haar loopbaan stond?

,,Voor een heel groot deel, hoor. Ik heb nog steeds ontzettend veel drive. Daarbij ben ik het type dat zich bewust blijft hoe bijzonder het is wat ik allemaal meemaak. Misschien komt dat door mijn nuchtere, Twentse wortels. Ik ben nog steeds oprecht blij als mijn liedje op de radio wordt gedraaid. Aan de andere kant ben ik geen naïef kuiken meer. Ik weet veel beter wat ik wil en wat niet. En hoe ik kan sturen, zodat het gaat zoals ik wil. Je zult mij niet over een rode loper zien paraderen in de hoop op een fotootje in een blad.’’

Ook niet als daardoor in de Verenigde Staten een doorbraak in het verschiet ligt?

,,Ik probeer altijd het podium zo groot mogelijk te maken, maar ga mezelf niet verloochenen. In Nederland zijn de rode lopers en de roddelbladen niet nodig voor een goede muziekcarrière. Aan de andere kant weet ik heus wel dat in Amerika het spel om de zichtbaarheid totaal anders wordt gespeeld. Maar goed, het is nu niet aan de orde.’’

Volledig scherm Als Common Linnet in 2014 © ANP Kippa

In 2011 maakte je in Los Angeles een pure popplaat, mikkend op de Amerikaanse hitparade. Je bracht hem nooit uit, omdat kort daarna je vader ernstig ziek werd.

,,Producer Matthew Wilder en ik hebben toen samen zitten luisteren: wat staat er nu in de Amerikaanse top 10 en hoe kunnen we daar met mijn stemgeluid in de buurt komen? Het was de enige keer dat ik mijn muziek zo strategisch heb aangepakt. En tja, is het dan toeval dat er juist op dat moment zoiets levens veranderends gebeurt?

Wat bedoel je? Een teken van boven?

,,Zo spiritueel ben ik niet, hoor. Maar misschien heeft het lot ingegrepen en was het helemaal niet goed voor mij geweest om die muziek uit te brengen. Ik weet wel dat die plaat na het overlijden van mijn vader voelde als een soort kermis. Het leek me ineens nep om de extravagante popster uit te hangen. Maar begrijp me goed, ik ben blij met hoe het sindsdien is gelopen. Ik bevind me nu op een prettige plek.’’

Je acteerde recent in de Amerikaanse tv-serie Nashville. Meteen daarna zei je: ‘Ik ben druk bezig om de exposure zo groot mogelijk te maken.’