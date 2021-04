Hoogzwangere Ellie Goulding uit de kleren: ‘Vrienden dachten nooit dat ik moeder zou worden’

,,Als ik met mijn vorige album op tournee was gegaan, was ik nu waarschijnlijk niet zwanger’’, zegt een openhartige Ellie tegen het blad. ,,Ik ben er gewoon eerlijk over: het gaat echt niet samen. En er moet natuurlijk een en ander gebeuren om zwanger te worden.’’

De timing is dus goed, maar wie Ellie een paar jaar geleden had verteld dat ze nu moeder zou worden, had ze toen raar aangekeken. Ze speelt graag met de kinderen van vrienden, maar keek nooit op die manier naar zichzelf. Muziek gaat voor haar boven alles, was het beeld.

Quote Geen van mijn vrienden dacht dat ik ooit kinderen zou krijgen. En ik begrijp dat Ellie Goulding

,,Ik zag mezelf gewoon nooit als zo typisch vrouw’’, zegt ze. ,,Ik denk dat ik een soort masker op heb, dat ik probeerde een typische popster te zijn. Geen van mijn vrienden dacht dat ik ooit kinderen zou krijgen. En ik begrijp waarom ze dat dachten.’’

Ellie vond het dan ook heerlijk dat ze vanwege de lockdown noodgedwongen vaak thuis was met haar man Caspar Jopling. Ze kon haar groeiende buik goed verbergen en hoefde de wereld en de tabloids niets uit te leggen. En ze kon een hond kopen om alvast te oefenen voor de aanstaande toilettraining.



Lees door onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gespierde vrouwen

Goulding kwam vorig jaar nog in het nieuws toen ze een lans brak voor gespierde vrouwen zoals zijzelf. Ze vond dat er maar weinig gespierde vrouwen te zien zijn in de media, terwijl er niets mis is met een bijzonder afgetraind lijf. Sporten is voor de Britse enorm belangrijk - vooral mentaal. ‘Het is niet intimiderend of angstaanjagend om sterk te zijn’, schreef ze toen.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Ellie Goulding in de gym. © Instagram Ellie Goulding

De zangeres is blij met haar lichaam en voelt zich er tegenwoordig goed bij om het te laten zien. Omdat ze het zélf wil, niet omdat het móét, zoals ze aan het begin van haar carrière dacht.



Voor een clip filmde ze zichzelf bijvoorbeeld in lingerie. ,,Het was ongelooflijk bevrijdend’’, zei ze daarover. ,,Het was niet alsof ik ineens tot bloei was gekomen en een seksueel wezen was geworden, dat was ik altijd al. Maar er is een groot verschil tussen dit doen, omdat je denkt dat het móét en het doen, omdat je het echt voelt en omarmt.’’

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Volledig scherm Ellie Goulding. © EPA