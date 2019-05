Hoogzwangere vriendin Lil’ Kleine: Ik twijfelde of hij me aantrekkelijk vond

Volgens Jaimie ‘gaat nu alles gelukkig goed', maar sloegen de hormonen tijdens de eerste helft van haar zwangerschap in ‘als een bom’. ,,Ik wist natuurlijk wel dat ik daar last van kon krijgen, maar had geen idee dat ze ook mijn gedachtes zo konden beïnvloeden. Ik heb me echt minder happy gevoeld. Onzeker ook’’, vertelt ze openhartig aan Vrouw.

Onderneemster Jaimie, die halverwege juni een jongetje verwacht, vroeg zich onder andere af of ze ‘het allemaal wel goed deed'. Ook speelde haar uiterlijk haar parten. ,,Of Jorik me nog wel aantrekkelijk vond, dat soort dingen. Ik wist dat het de zwangere ik was die sprak, toch kon ik die donkere gedachtes maar niet loslaten. Ik besprak het met vriendinnen die ook kinderen hebben en toen bleek dit echt te komen door invloed van die zwangerschapshormonen.’’