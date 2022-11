Hoorde ik het goed? ‘Het meest controversiële WK ooit vanaf zondag bij de NOS op NPO 1'

Makers Stranger things beloven emotioneel laatste seizoen: ‘Zelfs onze bazen waren aan het huilen’

Tijdens een bijeenkomst in Los Angeles hebben de Stranger things-makers Ross en Matt Duffer gehint op wat er gebeurt in het vijfde -en laatste- seizoen van de populaire Netflix-serie. ,,Het verhaal is zo emotioneel dat we de bazen aan het huilen kregen.”

