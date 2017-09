Horrorfilm 'IT' trekt in tien dagen 300.000 bezoekers

De remake van de horrorklassieker IT heeft in Nederland in tien dagen tijd 300.000 bezoekers getrokken. Dat blijkt uit de weekendcijfers van de Nederlandse bioscopen. Eerder vestigde de verfilming van het beroemde boek van Stephen King al het record voor de beste opening voor een horrorfilm ooit in Nederland.

IT vertelt over een demonische clown die kinderen lokt in een Amerikaanse stadje. Het is de tweede verfilming van het bekende verhaal; in 1990 verscheen er al een miniserie naar het boek. Het is de bedoeling dat het tweede deel over een paar jaar in de bioscopen verschijnt.

In de VS brak IT ook al een aantal records. Op de tweede plaats in de boxoffice-lijst staat de Nederlandse film Bella Donna's. De komedie met in de hoofdrollen Carolien Spoor en Egbert Jan Weeber vertelt over drie vriendinnen die de bucketlist van een overleden vierde kompaan gaan uitvoeren.