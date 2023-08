Horrorserie Scream krijgt deel 7, met nieuwe regisseur

Landon neemt het stokje over van regisseurs Matt Bettinelli en Tyler Gillett, die de afgelopen twee delen voor hun rekening namen. Zij blijven wel bij de serie betrokken als producenten.

In de laatste twee delen werd de mythologie van de serie verder uitgebouwd met nieuwe acteurs, zoals Jenna Ortega, Melissa Barrera en Mason Gooding. Het is nog niet bekend of zij al contracten hebben getekend voor Scream 7, maar de verwachting is dat dit wel gaat gebeuren, zodra de acteursstaking in Hollywood voorbij is.

Staking

Het is nog niet bekend wie Scream 7 gaat schrijven of wanneer de opnames plaatsvinden. Ook dit proces ligt momenteel stil, vanwege de staking van scenaristen in Hollywood.

De Scream-films, waarvan de eerste in 1996 werd gemaakt, spelen zich af in het fictieve plaatsje Woodsboro, waar met regelmaat moorden worden gepleegd. De dader draagt een masker dat is geïnspireerd op het beroemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch. In het zesde deel verplaatste het verhaal zich naar New York.

