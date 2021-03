Hugo de Jonge kritisch op proefvoorstelling Guido Weijers: ‘Kunnen nu geen conclusies trekken’

Zo’n 80 procent van de bezoekers heeft na afloop van het evenement nog wel een test gedaan. Voor zover bekend zijn zij niet besmet geraakt met het coronavirus. De Jonge is niet voor een testplicht. ,,Wij moeten erop vertrouwen dat deelnemers zich laten testen.”



Binnenkort zijn er nieuwe Fieldlab-evenementen. De theatervoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht, op zaterdag 20 februari, was er ook een in dat kader. De organisatie had er bij alle uitverkorenen op aangedrongen zich achteraf te laten testen. In de aanloop naar de voorstelling werden vijf mensen positief getest. Die mochten daarom niet aanwezig zijn bij het evenement. De show van Weijers was het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. De show was niet alleen de eerste theatervoorstelling in maanden die weer doorging, maar ook de eerste waarin weer meer dan dertig toeschouwers welkom zijn.

Bubbel

Het publiek van 500 mensen werd opgedeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke ‘bubbel’ had een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moesten sommigen mondkapjes dragen en zaten anderen achter een spatscherm. Alle bezoekers werden van tevoren getest en droegen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Een paar dagen later worden ze opnieuw getest.

Ook bij het eerste Fieldlab-evenement, een congres in hetzelfde theater, waren geen mensen besmet met het virus. De zondag na de theatervoorstelling werd als proefevenement ook een voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap met publiek georganiseerd. Daarvan volgt nog de uitslag van de coronatesten. De komende tijd worden nog meer evenementen georganiseerd, waaronder een concert in de Ziggo Dome en een festival op het Lowlands-terrein.

Weijers, die belangeloos meewerkte, beschouwde de middag in het Utrechtse theater als symbolische start van een betere tijd. ,,We hebben voor mijn gevoel een vicieuze cirkel doorbroken. We hebben een jaar stil gezeten. Is het theater echt zo veilig als wij denken? We wisten het niet, omdat we het niet mochten meten. En als je iets niet meet, dan weet je het niet. Nu mogen we eindelijk meten, ik hoop heel erg dat iedereen die hier vanmiddag is geweest, deel blijkt te zijn geweest van de oplossing.”

