Huiselijke talkshow voor Dionne Stax

Nieuwslezeres Dionne Stax krijgt een talkshow op NPO 1, die op 30 december zal worden uitgezonden. In Dionnes Diner gaat de presentatrice in gesprek met zeven bekende Nederlanders over hun 2018 en waarom het een bijzonder, speciaal of opvallend jaar is geweest.