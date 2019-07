Humberto laat de drie vrouwen van zijn leven zien en Kim-Lian zoekt verkoeling

Bankdrukken in de natuur, Fien Vermeulen is een echte fitgirl geworden!

Is Xess Xava nou een jongen of meisje, vraagt een van de volgers van Yolanthe Cabau zich af onder de schattige foto van haar zoon. De presentatrice maakt korte metten met de kritiek: ‘Het is een jongetje met lang haar en een heel blij gezichtje en zieltje. Hij vindt zijn haartjes mooi zo lang en hij is wie hij is. Belachelijk hè?’