Humberto Tan geeft de moed nog niet op

Humberto Tan gelooft nog altijd heilig in RTL Late Night en een opmars van de kijkcijfers. Dat zei de talkshowhost vanavond aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door (DWDD). ,,Kruipen we straks weer naar het miljoen? Ik kan niet anders dan dat ik dat geloof.’’

,,RTL is niet blij, maar zij zien ook dat het beeld dat het totaal is ingestort niet klopt’’, klonk het fel verdedigend. Hij zegt te worden afgerekend op de marktaandelen in de commerciële doelgroep. En die cijfers zijn volgens Humberto Tan echt niet zo slecht. ,,Ik weet het, het is een vreselijk saai antwoord, maar zo is het wel.’’ Ook wees hij naar de onlinecijfers die wél ‘sterk’ zouden zijn.

Van Nieuwkerk vroeg de RTL-presentator naar de reden van de dalende populariteit van het late night programma. ,,Het ligt aan gewenning denk ik ook. En te weinig verrassing misschien. Dat is een periode inderdaad zo geweest, maar dat is ook weer veranderd. We moeten een aantal nieuwe dingen proberen. Zoals nu met de RTL Tijdlijn en de rubriek van Wibi Soerjadi. ,,Samen met RTL en de redactie zijn we hard bezig ons best te doen.’’

Moeizaam

Tan zegt kritisch naar zichzelf te kijken. ,,Dan stel ik mezelf de vraag of ik ervan overtuigd ben dat mensen mij nog willen zien. En dan krijg ik een nieuw programma (The Big Music Quiz, red.) en dan blijk je wél op het miljoen te zitten. Kruipen we straks ook met Late Night weer naar het miljoen? Ik kan niet anders dan dat ik dat geloof.’’

,,Het moet beter’’, ging Tan verder. ,,Maar in het begin van het programma zeiden ze ook dat het een onmogelijke opgave was. ‘Jij in je eentje?’ Ik kon er bij de start al eigenlijk geen zak van.’’ De kijkcijfers bleken toen verrassend goed. Hij versloeg zelfs de concurrerende talkshow Pauw & Witteman op NPO 1. Dat is inmiddels wel anders. RTL Late Night wordt nu steevast verslagen door Jinek en Pauw. ,,Het vijfde seizoen is wel een moeizame ja.’’

,,Maar als er straks een regeerakkoord ligt, zit misschien premier Rutte bij ons aan tafel. En binnenkort misschien Kevin Spacey. Zolang die potentie er is… Als het aan mij ligt, gaan we nog jaren door. En als de kijker dat niet meer wil, zeg ik: goed, het was een mooie tijd.’’

Zonder dat haar naam daadwerkelijk viel, ging het toch ook heel kort even over zijn vermeende affaire met NOS-nieuwslezeres Dionne Stax. Heeft hem dat een imagoprobleem opgeleverd? ,,Ik weet dat een groep mensen op een andere manier naar me kijkt. Maar dat is op basis van aannames.’’