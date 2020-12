Humberto Tan start op 10 januari met zijn nieuwe talkshow op RTL 4

Bijna een miljoen kijkers zien positieve ‘caveman’ Patrick in Beau & De Daklozen

22 december Het programma Beau & De Daklozen was gisteravond goed voor 929.000 kijkers. Presentator Beau van Erven Dorens ontmoet in een tweedelige special opnieuw de deelnemers uit de programma’s die hij eerder over daklozen heeft gemaakt. Het RTL 4-programma staat op plek 10 in de kijkcijferslijst, meldt Stichting KijkOnderzoek.