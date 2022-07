Humberto voelt zich minder zelfverzekerd na einde RTL Late Night

Humberto Tan voelt zich minder zelfverzekerd sinds hij in 2018 gedwongen afscheid moest nemen van zijn talkshow RTL Late Night. Dat zei de presentator vanavond in het NPO 2-programma Zomergasten.

In het intro kondigde presentatrice Janine Abbring Tan aan als ‘zelfverzekerder dan ooit’ omdat hij inmiddels weer stevig in het zadel zit. ,,Ik weet niet of dat zo is”, reageerde Tan daarop. ,,Ik ben misschien wel minder zelfverzekerd. Je krijgt er altijd wel een blauwe plek van. Ik denk wel dat ik nu voorzichtiger ben dan toen met een aantal beslissingen die ik neem. Maar het is ook goed he, het is ook louterend. Het is niet erg. Ik heb minder bravoure.”

Tan kwam later in het programma terug op Late Night toen Abbring hem vroeg of hij zich ‘een loser’ voelde toen het stopte. ,,Loser misschien niet, want er zaten ook vier jaar voor die heel succesvol waren”, zo stelt hij. ,,Ik voelde me wel heel slecht, dat wel. Maar geen loser. Ik voelde me gewoon heel slecht. Ik vond dat ik de bal in handen had en ik heb hem laten vallen op de een of andere manier. Dat voelde ik wel.”

Minister

De presentator, die moest stoppen toen de kijkcijfers maar bleven dalen, legt heel bewust de schuld van zijn falen bij zichzelf. ,,Uiteindelijk zit ik aan die tafel en probeer je er iets van te maken. Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden die ermee te maken hebben. Toen het goed ging, ging het ook om mij. Maar je moet ook voor de troepen staan als het niet goed gaat. Net zoals bij een minister. Daar wordt je voor betaald.”

Tan zegt dat hij met een coach heeft gepraat na het einde van Late Night. ,,Ik heb wel m’n kwetsbaarheid laten zien, m’n verdriet. Het heeft wel een prijs, een enorme prijs zelfs. Het heeft tegelijkertijd geen zin om te blijven hangen in die ellende. Je moet vooruit. Het heeft helemaal geen zin om naar Jan, Piet of Kees te wijzen. Dat gaat het feit niet veranderen. De vraag is wat ga je eraan doen?”

Affaire

Abbring bracht vervolgens kort de vermeende affaire die Tan destijds zou hebben ter sprake. Volgens Tan had dat geen invloed op het einde van Late Night. ,,Dat verhaal... De kijkcijfers hadden al de daling ingezet. Dus dat had er niets mee te maken.”