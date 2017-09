Huub Stapel: Ik heb een ervaring waar een paard de hik van krijgt

InterviewZijn personage Hein Berg raakte aan het slot van de eerste reeks Flikken Rotterdam levensgevaarlijk gewond. Maar Huub Stapel (62) begint volgende week vrijdag gewoon aan seizoen 2. ,,Die Berg spelen is een piece of cake.’’

,,Ik spreek de laatste jaren geen zin meer uit die ik niet wil’’, verklaart Huub Stapel (62). ,,Kom op, ik heb meer dan 140 rollen gespeeld. Sta mijn hele leven op de set of op het podium, heb een ervaring waar een paard de hik van krijgt. Dan lijkt het me verstandig om te luisteren als ik iets zeg over een script. Of klinkt dit erg arrogant?’’

Niet dat het antwoord Stapel echt iets uitmaakt. Want voor een vraaggesprek hanteert hij dezelfde werkwijze: hij zegt exact wat hij op zijn hart heeft en beledigt wie hij wil. Wie hem deze ochtend bij de perspresentatie van politieserie Flikken Rotterdam treft, hoort al vlot zijn snijdende kritieken op politici die het in zijn ogen voorzien hebben op de cultuur in Nederland.

Zo heeft Stapel onder anderen VVD-fractieleider Halbe Zijlstra (‘Halve Zoolstra met zijn bezuinigingen’) en CDA-kamerlid Mona Keijzer op de korrel. ,,Die Keijzer! Die zegt over cultuur: ‘Van hardlopen ontspan je ook. En dat kost tenminste niets.’ Zo iemand moet je toch bij de enkels afzagen? Wat een domheid. Zou ze Winston Churchill kennen? Die zei toen de Duitsers Engeland aanvielen: We zullen moeten vechten. Vechten om onze cultuur te redden.’’

In zijn felheid jegens het bestaande gezag lijkt Stapel in niets op Hein Berg, de Officier van Justitie die hij in het eerste seizoen van de in de havenstad gesitueerde versie van Flikken gestalte gaf als een gezagsgetrouwe diender. Pas in de laatste aflevering verloor Berg zijn aangeboren respect voor de macht. Het kostte hem, zo zagen de gemiddeld anderhalf miljoen kijkers, bijna zijn leven. Met de bloedende schotwond haalde Stapel de aftiteling van het eerste seizoen.

Maar uw personage leeft dus nog.

,,Ja, ze hebben gevraagd of ik nog een seizoen door wilde. Hoefde ik niet lang over te denken, hoor. Ik heb zelfs meteen getekend voor een derde seizoen.’’

Waarom wilde u zo graag?

,,Vanwege de mensen die het maken. Het is één en al lol met z’n allen. En die rol is ook leuk. Ik heb vrienden die Officier van Justitie zijn. Leek me geestig eens iemand uit hun beroepsgroep te spelen. Ze zijn zeer tevreden over me, ja.’’

Is dit voor u een moeilijke rol?

,,Nee. Vergeleken met wat ik nu op toneel doe (Stapel repeteert voor het stuk Vastgoed BV, dat op 19 oktober in première gaat, red.) is Hein Berg echt een piece of cake. En wat fijn is: ik heb niet van die bakken tekst. Omdat ik alleen op zondag kan draaien, komt dat goed uit. De afgelopen weken waren heel overzichtelijk: vijf dagen repeteren voor het toneel, op zaterdag tekst leren voor Flikken en op zondag opnemen.’’

U werkt zeven dag in de week? In een interview na uw burn-out van ruim tien jaar geleden zei u: ‘Na zo’n klap is het leven nooit meer hetzelfde.’

,,Tja, hoe lul ik me hier uit? Er komen allemaal van die leuke dingen langs. Kan ik gewoon geen ‘nee’ tegen zeggen. Een bevriende neuroloog beloofde me toen ik net was hersteld: ‘Als je elke nacht goed slaapt, krijg je er nooit meer een burn-out.’ Daar houd ik me aan vast. Ik hang nooit in de kroeg. Ik drink wel wijn, maar ben geen grote zuiper. Ik sta elke ochtend fris op en sport drie keer per week. De laatste 10 jaar marcheert het gewoonweg als een dolle.’’

U bent 62 jaar. Wordt u nog beter in uw werk?

,,Het zou toch gek zijn als dat niet zo was? Elke rol moét je beter maken. Maar dat vereist wel discipline. Je kunt niet op de automatische piloot varen. Als je niet beter wilt worden, moet je ophouden.’’

U moet uw beste rol nog spelen?

,,Daar ga ik wel vanuit, ja. Door mijn ervaring durf ik de dingen anders te doen, rustiger vooral. In een monoloog maak ik soms pauzes die op een korte vakantie lijken. Dat durfde ik niet vroeger.’’

Nadert u dan wel uw optimale niveau?

,,Soms denk ik dat ik er bijna ben, ja. Toch blijft bijna elke rol een complex gerecht. Je slaat snel een ingrediëntje over. Maar een paar maanden terug in de repetitiezaal zat ik toch zo geweldig in het moment! Even was ik volkomen die man die ik speelde. Als zoiets lukt, geeft dat me nog steeds een gevoel van totale gelukzaligheid. Bijna beter dan een orgasme.’’

Zou u ooit willen stoppen?

,,Acteurs houden nooit op. Laatst stuurde een kennis een uitnodiging voor zijn 65ste verjaardag. ‘Tijd om leuke dingen te gaan doen,’ meldde hij. Ik schreef terug: ‘Misschien moet je er gewoon vandaag mee beginnen.’ Mijn vader zei namelijk hetzelfde tegen mijn moeder en die viel op zijn 62ste dood neer. Drie jaar voor zijn pensioen als vertegenwoordiger in snoepjes.’’

U bent nu even oud als uw vader toen hij stierf. Een spannende leeftijd?