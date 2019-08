Huwelijk Brody Jenner en Kaitlynn geflopt

,,Ze houden van elkaar en respecteren elkaar en weten dat dit op lange termijn de beste beslissing is voor hun relatie”, luidt de verklaring. De 35-jarige Brody en de 30-jarige Kaitlynn stapten vorig jaar juni in Indonesië in het huwelijksbootje. Ze waren echter naar verluidt voor de wet niet officieel getrouwd.



Brody en Kaitlynn, die sinds 2013 samen waren, zouden al langer problemen hebben. Volgens een ingewijde was het feit dat ze door de camera’s werden gevolgd in de reboot van de MTV-serie The Hills niet goed voor hun relatie. ,,Het ging zo slecht dat Kaitlynn zelfs ergens anders was gaan wonen, maar weer terugkwam toen de opnames begonnen.” Daarnaast zou ze een kinderwens hebben die door haar echtgenoot niet werd gedeeld.