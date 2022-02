Huwelijk van ABBA-zanger Björn Ulvaeus na 41 jaar gestrand

Birgit Schuurman had ‘2 à 3 procent kans’ om zwanger te worden: ‘We waren zo verdrietig’

Birgit Schuurman (43) had volgens artsen maar weinig kans om opnieuw zwanger te worden. Ze doet vandaag op Instagram een boekje open over het hele proces. ‘Ik had allemaal poliepen in mijn baarmoeder.’

