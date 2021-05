I promised myself-zanger Nick Kamen op 59-jarige leeftijd overleden

Kamen verwierf in de jaren 80 bekendheid door zijn hoofdrol in een commercial van spijkerbroekenmerk Levi’s, waarin hij in boxershorts wacht in een wasserette tot zijn broek gewassen is. Na het verschijnen van de reclame werd hij al gauw gezien als een sekssymbool. Ook was hij bekend van het door Madonna geschreven liedje Each time you break my heart. Het lied belandde in de top 10 van de Nederlandse Top 40.