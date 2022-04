Iconische musical Les Misérables terug op Nederlandse planken

De iconische musical Les Misérables keert na veertien jaar terug op de Nederlandse planken. De megaproductie is volgend jaar maart te zien in Carré en later mogelijk in andere theaters in het land. Hoofdrollen zijn weggelegd voor onder andere Freek Bartels, Vajèn van den Bosch en Ellen Pieters.

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen zijn trots dat ze de nieuwe versie mogen brengen in een van de eerste landen buiten Engeland. ,,Op het Londense West End is de op de gelijknamige roman van Victor Hugo gebaseerde musical vanaf 1986 onafgebroken te zien en daarmee de langst lopende musical in het Verenigd Koninkrijk. Ook op Broadway was het één van de meest succesvolle musicals ooit en onderscheiden met acht Tony Awards, waaronder die voor beste musical”, aldus creatief producent Hans Cornelissen.

Les Misérables zal één van de grootste producties in Nederland ooit zijn. Zo zijn er minimaal vijftien trailers nodig om het decor vanuit Engeland naar Amsterdam te kunnen vervoeren. ,,Uiteraard is het een risicovolle onderneming, maar producenten en partners hebben er een heilig geloof in dat het Nederlandse publiek deze prachtige, legendarische voorstelling met vele iconische songs juist nu graag weer wil zien.” De Britse theaterproducent Cameron Mackintosh, al meer dan veertig jaar verantwoordelijk voor Les Misérables wereldwijd, is met zijn team nauw betrokken bij de Nederlandse productie.

In de eerste, door Joop van den Ende geproduceerde, Nederlandstalige versie van Les Misérables (1991) waren onder anderen Pia Douwes, Henk Poort, Ernst-Daniel Smit, Joke de Kruijf, Simone Kleinsma en Paul de Leeuw te zien. Voor een aantal van hen betekende deze voorstelling een doorbraak. In 2008 keerde Les Misérables terug en reisde de voorstelling ruim een jaar door het land, toen met onder anderen René van Kooten, Wim van den Driessche, Jamai Loman en Nurlaila Karim. Bartels was er toen ook al bij, maar hij speelde toen de rol van Enjolras. In de nieuwe versie gaan onder anderen Milan van Waardenburg (Jean Valjean), Freek Bartels (Javert), Vajèn van den Bosch (Eponine), Ellen Pieters (Madame Thenardier) en Channah Hewitt (Fantine) spelen.

De musical, die verhaalt over Frankrijk in een tijd van onrust, armoede en oneerlijkheid, zal spelen van 1 tot en met 19 maart 2023 in Carré. Daar stond de musical ook al ruim dertig jaar geleden. Daarna gaat de productie mogelijk door het land reizen, want opties voor series voorstellingen in een zeer select aantal grote Nederlandse theaters liggen open.

Vandaag start de kaartverkoop.

