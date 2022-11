Iconische ochtendshow Koffietijd wordt van de buis gehaald

UpdateHet RTL4-programma Koffietijd wordt van de buis gehaald. De laatste aflevering is in mei 2023 te zien, zo maakte RTL zojuist bekend, samen met initiatiefnemers Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij.

RTL-baas Peter van der Vorst vindt het ‘jammer’ dat er afscheid genomen wordt van een ‘iconische titel’. Volgens Van der Vorst hebben de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij de knoop doorgehakt. ,,Koffietijd behoort al heel lang tot het vaste ochtendritueel van een trouwe schare fans. Elke doordeweekse ochtend brengt ons team van presentatoren op een ongedwongen manier warmte en gezelligheid de huiskamers binnen. Zonder de bijdrage van de sponsoren is het voor ons helaas niet haalbaar om het programma voort te zetten. We zijn hen dankbaar voor al die jaren waarin zij Koffietijd mogelijk hebben gemaakt.’’

Daan Peters, managing director van Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij, laat weten dat er met het aflopen van het contract volgend jaar een moment was gekomen om Koffietijd onder de loep te nemen. ,,Het programma bereikt helaas niet meer voldoende kijkers. Wij kijken samen met RTL en Talpa Entertainment Productions met plezier en trots naar deze samenwerking en gaan ook de komende maanden de kijkers op een gezellige manier de dag laten beginnen met Quinty, Loretta, Pernille, Patrick en Vivian.’’

Het is overigens onbekend wanneer zij zijn ingelicht. Vanmiddag schreef Quinty Trustfull nog bij een reeks foto’s op Instagram dat Koffietijd voor haar ‘een feestje’ is. ‘Al ruim 12.5 jaar het leukste programma.’

Ondertussen kijkt RTL ‘naar mogelijkheden’ voor de vervanging van Koffietijd. Verdere details over de invulling zijn nog niet te geven, stelt een zegsman van de omroep.

Verdrietig

Schrijver is blij dat ze nog even de tijd heeft om aan het idee te wennen dat het programma stopt. De presentatrice ‘put troost’ uit het feit dat het nog zeven maanden duurt voordat de laatste aflevering van het RTL 4-ochtendprogramma wordt gemaakt. ,,We kunnen nog zeven maanden hele leuke uitzendingen maken en dat zijn er best nog een heleboel als je er vijf per week maakt”, zei ze vanmiddag in de middagshow van Frank Dane op Radio 538.

Het nieuws dat Koffietijd van de buis wordt gehaald, noemt ze ‘verdrietig’. Maar Schrijver zegt wel dat het pas ‘echt rauw op het dak zou vallen, als je te horen krijgt dat het vanaf volgende week’ zou stoppen.

Patrick Martens en Loretta Schrijver in Koffietijd.

Doorstart

Koffietijd, dat in de jaren 90 werd gepresenteerd door Mireille Bekooij en Hans van Willigenburg, maakte in 2010 een doorstart. In 2001 werd ook besloten het ochtendprogramma te schrappen, ook na tegenvallende kijkcijfers. Koffietijd, dat wordt uitgezonden om 10.00 uur, heeft een bereik dat schommelt tussen de 100.000 en 150.000 kijkers.

Koffietijd wordt live gepresenteerd vanuit Amsterdam. In de show staat gezelligheid centraal. Zo worden dagjes uit besproken, is er een artiest te gast, en wordt er live gekookt door London Loy. Het vaste team bestaat uit Quinty Trustfull, Loretta Schrijver, Pernille La Lau, Vivian Slingerland en Patrick Martens.

In Koffietijd komen ook emotionele momenten voorbij. Zo keerde Loretta Schrijver (66) twee maanden geleden terug nadat er vorig jaar een beginnende fase van darmkanker was vastgesteld. Ze gelastte een tv-pauze van een halfjaar in.

