ID&T krabbelt op na rampzomer: ‘Als het linksom niet gaat, dan lukt het rechtsom wel’

We schrijven oktober 2020. Ritty van Straalen probeert om de medewerkers van ID&T zo lang mogelijk binnenboord te houden, maar het lukt niet meer. De coronacrisis slaat diepe wonden met het afgelasten dance-evenementen als Mysteryland, Sensation, Awakings en Decibel. Ondanks de steunmaatregelen, want de danceorganisator komt niet overal voor in aanmerking en ziet 90 procent van de omzet verdampen. Van Straalen moet zo’n 55 man ontslaan; 40 procent van het personeel. ,,Er zaten mensen bij die al 25 jaar voor ID&T werkten, een van onze fundamenten is vriendschap. Het was verschrikkelijk.’’