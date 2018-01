Iedereen is het met elkaar eens bij het Noorderslag-debat over rapper Boef

Is het terecht dat de omstreden rapper Boef morgenavond gewoon optreedt op Eurosonic Noorderslag? De festivalorganisatie stelde zijn beslissing ter discussie in een debat. Daarvoor waren tegenstanders verrassend genoeg nauwelijks uitgenodigd.

Ze volgden elkaar in de eerste dagen van het nieuwe jaar in sprinttempo op: de popfestivals die optredens van rapper Boef van hun affiches schrapten. Dauwpop, Paaspop, Muze Misse; de jonge hiphopper was er niet meer welkom na zijn omstreden vlog waarin hij enkele meisjes voor 'kechs' (straattaal voor hoeren) uitmaakte.

Eurosonic Noorderslag, het Groningse festival waarop morgenavond de Popprijs wordt uitgereikt, toonde zich tegendraads en koos voor 'debat in plaats van boycot'. Daarvoor had de organisatie vijf deskundigen uitgenodigd die geen van allen tegenstander van Boefs concert bleken. Alleen SP-kamerlid Peter Kwint hamerde nog even op de eigen verantwoordelijkheid van de rapper. ,,Als je geniet van de voordelen van roem, moet je ook de nadelen dragen. Waarom heeft hij zijn podium niet gebruikt om iets positiefs te zeggen?'', aldus Kwint.

Bijval

Hij kreeg weinig bijval. Een meerderheid van het zaalpubliek in de Oosterpoort bleek voor het doorgaan van het optreden. Slechts vier van de circa 120 bezoekers staken hun hand op als tegenstanders. De andere panelleden, onder wie Glen Faria, muzikaal adviseur van Boef namens platenlabel SPEC, weten de boycots en annuleringen vooral aan de 'buitenproportionele reactie in de (sociale) media'.

,,Hij heet Boef. Zeg maar", opende hij zijn betoog. ,,Op ons kantoor schrikken we niet van die uitspraken. We schrokken wel van de ophef. We hadden ooit de groep Flinke Namen onder contract. Die had een liedje Er zijn hoeren in de club. Dan riepen die jongens door de concertzaal: 'Waar zijn die hoeren?' En dan kwam het massale antwoord: 'Hier!' Daarover is nooit ophef ontstaan.''

Quote Deejays hadden hun ver­ant­woor­de­lijk­heid moeten nemen en heel hun playlist moeten scannen op vrouw­on­vrien­de­lij­ke artiesten Glen Faria, muzikaal adviseur Boef

Context

Boefs uitspraak zelf werd in Groningen zonder uitzondering afgekeurd, maar moest wel in context van hiphopcultuur worden geplaatst, vond vooral Faria. Hij hekelde de boycots die Boef (24) ook na een publiek excuus troffen: ,,Radiodeejays (onder anderen Mattie Valk van Q-Music, red.) die hem boycotten, terwijl ze hem toch al nooit draaiden. Festivals die hem niet eens geboekt hadden, maar wel hard riepen dat hij niet mocht komen."

Faria vond het allemaal hypocriet: ,,Zo'n deejay had z'n verantwoordelijkheid moeten nemen en heel zijn playlist moeten scannen op vrouwonvriendelijke artiesten. Kijk naar R. Kelly! Die is veroordeeld wegens seks met een 15-jarig meisje.'' Ook Claartje Nicolas van de organisatie van de Bevrijdingsfestivals, die vorig jaar rapformatie Broederliefde uit zijn ambassadeursfunctie zette na antisemitische uitspraken, vond het terecht dat Boef wel komt optreden. ,,Hij hoort gewoon bij de Nederlandse muziek.''

Boef verschijnt dus gewoon op het Groningse podium. Tegen een op Facebook geuite oproep om de rapper op een bierdouche en een fluitconcert te trakteren, is hij volgens Faria gewapend: ,,We hebben gezegd: wat er ook gebeurt, rustig blijven ademen. Laat je niet provoceren."

