Ik ben blij dat ik mijn afkeer voor de familie Hazes opzij heb gezet en naar Roxeanne heb gekeken

Ik doe écht mijn best om de familie Hazes zoveel mogelijk te vermijden. Zodra het H-woord en dan vooral het R-woord (Rachel) dreigt te vallen bij RTL Boulevard of Shownieuws, zap ik weg. Als ik twijfel of ik toch niet social media moet nemen, ben ik meteen van dat idee genezen als ik op nieuwssites als deze per ongeluk een Insta-fotootje tegenkom van André en Monique op hun 753ste vakantie dit jaar. Of ze wel of niet weer bij elkaar zijn, wel of niet gaan trouwen - ik kan er de interesse niet meer voor opbrengen.