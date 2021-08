Ik ben dolblij dat de koningin-moeder van RTL genoeg is aangesterkt voor nog een rondje Masked Singer

Organisa­tie Unmute Us eist reactie uit Den Haag: ‘Kwestie van fatsoen’

24 augustus De organisatie van Unmute Us heeft in een open brief een reactie geëist van demissionair premier Rutte, minister De Jonge en minister Grapperhaus op de demonstraties van afgelopen weekend. Zaterdag demonstreerden ruim 70.000 mensen tegen de coronamaatregelen die de evenementensector zwaar treffen, maar vanuit Den Haag is tot op heden nog geen reactie gekomen.