Ik heb last van heimwee naar Peter R. de Vries

Maar juist de eigenschappen die hem zo uniek maken zie ik niet terug in De Raadkamer. Dat is gewoon een talkshow, alleen dan over misdaadzaken, waarin hij zich net iets steviger positioneert in de discussie dan een Jinek of Pauw. En waarin hij theatraal hamertje-tik speelt om het format van ‘raadkamer’ vorm te geven. Terwijl volgens mij de doorsnee kijker geen flauw idee heeft wat dat nou precies inhoudt, een raadkamer. Ik schat in dat de SBS 6-kijker meer te porren is voor een minder geforceerde, meer Voetbal Inside-achtige opzet. Want voor een uurtje over misdaad, justitie en recht en onrecht ouwehoeren op tv, moet best een markt zijn. We doen met z’n allen immers niets liever op verjaardagen en de honger naar informatie op dat gebied is groot.