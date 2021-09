Ik heb met waterige oogjes voor de buis gezeten bij Davina en Max

Het gebeurde toen Davina Michelle zondag de tweede regel van het volkslied inzette. Het gebeurde opnieuw toen de start-stoplichten uitgingen en Max vooruit schoot waar de rest leek stil te staan. En weer toen het vuurwerk omhoog spoot bij zijn finish. Het was sowieso raak bij elk camerashot van die uitzinnige oranje mensenmassa op de tribunes. En toen ging Davina verdorie nóg een keer zingen. Toen was er echt geen houden meer aan.



Tot vervelens toe heb ik afgelopen jaren items langs zien komen over de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Ik weet daardoor (bijna) alles over de kom-bochten en over de rugstreeppad. Ik heb Jan Lammers en anderen tientallen keren de loftrompet horen steken over het circuit.



Maar waar ik niet op voorbereid was, is dat het kijken naar de race zo’n emotionele gebeurtenis zou worden. Man, ik zat zondag om de haverklap met waterige oogjes op de bank. Mooier werd het niet op tv dit weekend. En niet alleen doordat Max Verstappen won, al was dat wel de ‘kers op de appelmoes’, om een uitdrukking van Jan Lammers te lenen. Het evenement riep bij mij hetzelfde trotse gevoel op als het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Wat geweldig dat we dit kunnen in Nederland. Wat fijn dat er eindelijk weer iets mogelijk is, na alle coronabeperkingen. Hopelijk is het de opmaat naar meer evenementen en festivals en niet naar de vijfde golf, al houd ik mijn hart vast toen ik al die mensen zo dicht op elkaar zag.