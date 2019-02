Ik kan niet wachten om weer geblaat, gezeik en gezever te horen

In 1997 en 1998 hadden wij in Nederland een hele zender vol met alleen maar gepraat, geklets, geblaat, gezwets, gezever, gezanik, gezeik, gezeur, gezwatel, gebazel, gestamel, gelul, geneuzel, gebabbel, geschreeuw, gefluister, gestotter, gezwam en geouwehoer. Talk Radio 1395 AM, heette dat station. Die 1395 stond voor 1395 Kilohertz, de frequentie op de middengolf waarop uitgezonden werd.



Het was een interessante, irritante, ontroerende, opwindende, verdrietige, populistische, demagogische, ideologische, pedagogische, monologische zender. Talk Radio AM was het leven zelf. De radio werd bevolkt door echte mensen, luisteraars konden 24 uur per dag inbellen en overal over meepraten.