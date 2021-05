Ik kreeg buikpijn van Thijs Zeeman die over de rug van vier onschuldige kinderen wilde scoren

Update Hart Madonna gebroken door overlijden I promised my­self-zan­ger Nick Kamen (59)

4:36 De Britse zanger Nick Kamen is overleden. Dat heeft een vriend van de familie bevestigd aan BBC News. De artiest, bekend van zijn hit I promised myself, is 59 jaar geworden. Hij leed naar verluidt al langere tijd aan beenmergkanker.