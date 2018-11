Ik vertel mijn kinderen maar niet dat ik Famke Louise nu ook leuk vind

Je kunt er niet omheen deze dagen: de documentaire Famke Louise op Videoland. Famke (uitgesproken als Femke) is zangeres, influencer (vlogger is zó 2017) maar bovenal een fenomeen. Dat weet iedereen met kinderen boven de 10. Maar wel een fenomeen dat lastig te begrijpen is voor de gemiddelde 40-plusser.



Dit zijn de feiten: ze maakte wat filmpjes op YouTube over haar leven en zingt onverstaanbare liedjes met woorden als ‘shinen’, ‘schijten’, ‘monnie’ en ‘sannie’ (?). En daarmee scoort ze likes en clicks met zoveel nullen dat ze er in de Quote 500 bij wijze van spreken nog jaloers op zijn, heeft ze op haar 19de een snelle Mercedes onder haar kont en deed ze mee aan Expeditie Robinson.



Na het kijken van de vierdelige documentaire weet ik eerlijk gezegd nog steeds niet wat haar zo bijzonder maakt voor de jeugd van tegenwoordig. Maar dat snap ik ook niet van Enzo Knol, Lil’Kleine, Fortnite, swipeshirts en schoenen met wieltjes of lampjes. Ik word gewoon oud, zullen we maar zeggen.