Ik Vertrek-stel Theo en Jolanda zit vast in Gambia: ‘We eten de pannenkoeken zelf maar op’

Verhaal uit ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman wordt Hollywood-film

Het verhaal over een groep Tongaanse tieners die in 1966 meer dan een jaar op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan overleefden, wordt verfilmd. De Nederlandse historicus en schrijver Rutger Bregman tekende het verhaal op zijn boek De meeste mensen deugen. Productiebedrijf New Regency, de maker van Hollywood-blockbusters The Revenant en 12 Years a Slave, heeft de rechten verworven.