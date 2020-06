Ik voel me als autochtone Nederlander al twee weken net een Marokkaan

Wie gisteravond snakte naar nóg meer verontwaardigde, boze mensen op tv zat geramd. Eerst trokken bij M vier linkse dames – vijf als je de presentatrice meerekent – eendrachtig van leer over het seksisme dat die arme Femke Halsema ten deel was gevallen in de Damrel. Want ze ligt natuurlijk onder vuur omdat ze vrouw is, niet omdat ze als burgemeester een paar knoeperds van fouten heeft gemaakt. Daarna ging het bij Beau maar weer eens over racisme. Hij had vier zwarte mannen aan tafel, onder wie Akwasi. Ah gezellig, benieuwd of het nog over Zwarte Piet zou gaan.