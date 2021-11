Ik weet het zeker na gisteravond: Margriet van der Linden wíl gewoon geen kijkers

Ik vermoedde het al een poosje, maar sinds dinsdagavond weet ik het zeker: ze wíllen gewoon geen kijkers bij M. Dat is natuurlijk raar om te zeggen van een tv-programma, het tart elke vorm van logica, maar het is echt zo.



Margriet van der Linden en haar team doen er alles aan om de paar kijkers die tegenwoordig nog de moeite nemen om om 19.00 uur naar NPO 1 te zappen, gillend weg te jagen. Van de 1,5 miljoen mensen die vroeger dagelijks met het bord op schoot voor De wereld draait door gingen zitten, zijn er nu volgens stichting Kijkonderzoek nog zo’n 650.000 over. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat grotendeels bejaarden zijn die, rozig van de glimlach van Sybrand Niessen en de avondboterham, in slaap zijn gesukkeld na Tijd voor Max en weer wakker schieten bij de tune van het Achtuurjournaal.