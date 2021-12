Ik Wil Dansen van Froukje is Song van het Jaar 2021

Froukje is de jongste winnares van de prijs sinds Jacqueline Govaert met haar band Krezip het nummer I Would Stay de Song van het Jaar-verkiezing won in 2000. Slechts twee keer eerder won een Nederlandstalig nummer: Osdorp Posse met 10 Jaar O.P. in 1998 en Hou Je Bek En Bef Me van MEROL in 2019.